Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruch

LippstadtLippstadt (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Bökenförder Straße ein. Der oder die Täter drückten eine Tür ein und durchsuchten zunächst ein im Untergeschoss gelegenes Atelier. Danach wurde auch im Obergeschoss nach Beute gesucht. Die Täter entwendeten zwei Rucksäcke, EC-Karten und ein IPad. Außerdem drangen sie anschließend mit den aufgefundenen Autoschlüsseln in das vor dem Haus stehende Fahrzeug ein und durchsuchten es. Dabei konnten sie nach erstem Anschein nichts erbeuten. Die beiden Rucksäcke wurden durch eine Zeugin nahe der Josefschule aufgefunden und an den Eigentümer zurückgegeben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

