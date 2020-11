Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Taschendiebe unterwegs

WerlWerl (ots)

Am Dienstag, zwischen 10:00 und 10:30 Uhr, wurde einer Frau das Portemonnaie aus ihrem Rucksack entwendet. Sie war zum Einkaufen in einem Drogeriemarkt an der Walburgisstraße. Neben Bargeld waren in der Börse mehrere Debitkarten und der Personalausweis der 59-jährigen Werlerin. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell