Dinslaken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in gleich zwei Gaststätten ein:

Sie verschafften sich Zugang zu einem Restaurant an der Duisburger Straße und drangen gewaltsam in eine Eisdiele an der Straße Altmarkt ein. Unbemerkt durchwühlten sie die jeweiligen Räume nach Wertsachen.

In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld. Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

