Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Alleinunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Wesel (ots)

Am Sonntagabend, den 16.08.2020 gegen 19.35 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Pedelc-Fahrerin. Die 50-jährige Frau aus Hamminkeln befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Flüren. In Höhe der Kreuzung Hamminkelner Landstraße verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Durch den Sturz erlitt die 50-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle in ein Duisburger-Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Reeser Landstraße kurzfristig gesperrt.

