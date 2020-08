Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde- Verletzte Person nach einem tätlichen Angriff- Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Am 15.08.2020 gegen 01:20 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann aus Voerde durch zwei unbekannte Täter in einer Hofeinfahrt auf dem Teichacker in Voerde angegriffen. Ein Nachbar hörte die Hilferufe des 45-Jährigen und fand diesen verletzt am Boden liegend vor. Die beiden Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 26 - 27 Jahre alt - blaue Jeanshose - Mund und Nase waren mit schwarzer Maske verdeckt - einer der Täter trug ein blaues T-Shirt. Zwei Zeuginnen sahen kurze Zeit später einen weißen VW Golf, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort in unbekannte Richtung entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Voerde, Tel.: 02855/ 96380.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell