Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch in Golfhütte

Täter schrauben Türscharnier ab

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter schraubten in der Nacht auf Sonntag (05. Juli 2020) das Türscharnier von einer Golfhütte an der Straße Alte Bahn ab. Auf diese Weise konnten die Unbekannten die Tür der Hütte öffnen und das Innere durchsuchen. Sie entwendeten u.a. eine Stereoanlage, ein Eisenregal sowie eine Wanduhr. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

