Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - Zwei Verletzte nach Überschlag mit Twingo - Autoaubrecher in Ober-Rosbach und Ober-Wöllstadt -

Friedberg (ots)

--

Hirzenhain: Überschlag mit Renault -

Zwei Leichtverletzte und ein demolierter Twingo, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern Abend (14.10.2020) auf der Landstraße zwischen Eichelsachsen und Glashütten. Gegen 17.00 Uhr verlor der 21-jährige Fahrer des Renaults in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Twingo überschlug sich und beschädigten einen Leitpfosten sowie einen Weidezaun. Der in Nidda lebende Unfallfahrer zog sich eine Verletzung an der Hand zu, seine 17-jährige Mitfahrerin aus Ortenberg klagte an der Unfallstelle über Rücken- und Kopfschmerzen. Beide wurden zu weiteren Untersuchungen ins Schottener Krankenhaus transportiert. Der Twingo ist Totalschaden - er musste abgeschleppt werden.

Rosbach v.d.H. - Ober-Rosbach: Aus Mokka bedient -

Auf Beute aus einem schwarzen Opel Mokka hatten es Autoaufbrecher am Mittwochmorgen in der Straße "In der Nonn" abgesehen. Die Täter schlugen eine Scheibe des SUV ein und griffen sich von der Rücksitzbank eine Handtasche. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag (13.10.2020) auf Mittwoch (14.10.2020) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Wöllstadt - Ober-Wöllstadt: A-Klasse aufgebrochen -

In der Nacht von Dienstag (13.10.2020) auf Mittwoch (14.10.2020) machten sich Autoaufbrecher in der Gondolfstraße an einem Benz zu schaffen. Zwischen 20.00 Uhr und 08.45 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein, entriegelten eine Tür und suchten im Inneren nach Wertsachen. Ihnen fielen Bankkarten, Bargeld, Dokumente und Versichertenkärtchen in die Hände. Die Reparatur des Aufbruchschadens wird etwa 150 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

