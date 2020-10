Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - In Usa-Bad eingestiegen - Sprayer unterwegs - Überschlag mit Ford - Mithilfe bei Unfallflucht erbeten - Autoaufbrüche in Nieder-Florstadt -

Bad Nauheim: Diebe suchen erneut Usa-Bad auf -

Am frühen Dienstagmorgen (13.10.2020) suchten Einbrecher das Usa-Wellenbad auf. Gegen 04.33 Uhr lösten die Unbekannten den Alarm aus. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Täter noch im Bad sind, kam bei der Absuche auch ein Polizeihund zum Einsatz. Letztlich hatten die Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei das Bad bereits wieder verlassen. Bis dahin gelang es den Dieben im Bereich des Solariums den Geldbehälter eines Massagesessels gewaltsam zu öffnen und zu leeren. Wieviel Geld ihnen dabei in die Hände fiel kann momentan nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zur genannten Zeit beobachtet? Wem sind am Bad in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Büdingen: Graffiti gesprüht -

Bushaltestellen am Gymnasium rückten am Wochenende in den Fokus unbekannter Sprayer. Zwischen Freitag nach Schulschluss (09.10.2020) und Samstagmorgen (10.10.2020) brachten die "Künstler" mit schwarzer Farbe Smileys sowie sogenannte "Tags" auf. Hinweise zu den Sprayern nimmt die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Florstadt: Überschlag auf nasser Bundesstraße -

Mit Schürfwunden und Prellungen überstand ein 30-jähriger Unfallfahrer einen Überschlag mit seinem Ford. Der Florstädter war am Montagfrüh (12.10.2020), gegen 07.50 Uhr auf der B275 in Richtung Ober-Florstadt unterwegs. Während er einen Lkw überholte, verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pick-up und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und landete auf einem Feld. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung des Verunglückten und transportierte ihn anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Hochwaldkrankenhaus. Am Ford blieb ein Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro zurück.

Karben - Klein-Karben: Zeugen nach Unfallflucht gesucht_

Am frühen Montagmorgen (12.10.2020) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Rendeler Straße geparkten SUV. Zwischen 05.00 und 06.00 Uhr streifte der Unbekannte einen in Höhe der Hausnummer 20 geparkten weißen Nissan Quashqai. Hinweise zum Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Florstadt - Nieder-Florstadt: Ford und BMW aufgebrochen -

In der Nacht von Montag (12.10.2020) auf Dienstag (13.10.2020) trieben Autoaufbrecher ihr Unwesen. Zwischen 20.30 Uhr und 05.45 Uhr brachen sie in der Weitgasse einen schwarzen dreier BMW sowie in der Wickstädter Straße einen grünen Ford Focus auf. Hierzu brachten sie Scheiben der Fahrzeuge zum Platzen. In beiden Fällen erbeuteten die Dieb Geldbeutel aus den Autos. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die in diesem Zusammenhang auffielen nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

