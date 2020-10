Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - Unfallflucht in Bad Nauheim - Fahrrad am Groß-Karbener Bahnhof gestohlen -

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Santa Fe beschädigt und geflohen -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem im Ernst-Ludwig-Ring geparkten Hyundai zurückließ. Der silberfarben SUV stand am Donnerstag (08.10.2020), zwischen 17.00 Uhr und 18.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 25. Beim Vorbeifahren touchierte der Flüchtige die Beifahrerseite des Hyundai und machte sich aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Karben - Groß-Karben: Fahrrad am Bahnhof gestohlen -

Ein Citybike der Marke "Cone" ließen Diebe vom Bahnhof Groß-Karben mitgehen. Die Besitzerin schloss das schwarz-grüne Fahrrad am Mittwochmorgen (07.10.2020), gegen 10.50 Uhr am dortigen Fahrradständer fest. Bis sie am Nachmittag, gegen 15.50 Uhr zurückkehrte, hatten die Diebe das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad mitgenommen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des rund 500 Euro teuren Bikes nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

