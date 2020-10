Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - In Metzgereikasse gegriffen - Fahrrad an Haltestelle geklaut - Cabrio-Verdeck zerschnitten -

Friedberg (ots)

Echzell: Diebe in der Metzgerei -

In der Nacht von Dienstag (13.10.2020) auf Mittwoch (14.10.2020) stiegen Diebe in eine Metzgerei in der Bahnhofstraße ein. Zwischen 17.15 Uhr und 03.50 Uhr verschafften sie sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt und machten sich an der Kasse zu schaffen. Ihnen fiel Bargeld in noch nicht bekannter Höhe in die Hände. Zeugen, die die Täter vergangene Nacht beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Bahnhofstraße Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel - Dortelweil: Fahrrad von S-Bahn-Station verschwunden -

Vom Fahrradständer der Dortelweiler S-Bahn-Haltestelle ließen Diebe ein schwarzes Herrenrad mitgehen. Die Täter brachen das Schloss auf und machten sich mit dem rund 200 Euro teuren Rad der Marke "Meyer" aus dem Staub. Zeugen, die den Diebstahl am Dienstag (13.10.2020), zwischen 08.10 Uhr und 18.30 Uhr an der Haltestelle beobachteten oder Angaben zum Verbleib des Rades machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Vilbeler Polizei zu melden.

Büdingen-Dudenrod: Verdeck zerschnitten -

Auf rund 6.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Vandalen in der Hotto-Heck-Straße an einem Audi Cabriolet zurückließen. Als die Besitzerin am Dienstagmorgen (13.10.2020), gegen 10.00 Uhr zu ihrem blauen A5 kam, entdeckte sie das aufgeschlitzte Verdeck. Hinweise zu den Tätern erbittet die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480.

