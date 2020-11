Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Kind angefahren

WarsteinWarstein (ots)

Am Dienstag, um 11:35 Uhr, kam es an der Lanfer in Höhe des Rüther Platz zu einem Unfall. Eine 48-jährige Frau aus Anröchte war mit ihrem VW Passat aus Warstein kommend in Richtung Anröchte unterwegs. An der Fußgängerampel missachtete sie nach Zeugenaussagen das Rotlicht und kollidierte mit einem 6-jährigen Jungen aus Warstein. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Er wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. (lü)

