Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autodiebe kommen nicht weit

LippstadtLippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 17:10 Uhr wurde die Polizei in ein Parkhaus an der Woldemei gerufen. Hier hatten zwei bis dahin unbekannte Männer ein Auto entwendet. Noch im Parkhaus hatten die Beiden fünf parkende Fahrzeuge mit dem entwendeten BMW stark beschädigt. Diesen ließen sie dann am Tatort zurück und flüchteten. Den Fahrzeugschlüssel des BMW hatte sie offenbar kurz zuvor in einem Modegeschäft an der Lange Straße entwendet. Eine Verkäuferin hatte ihre Handtasche in einer Schublade im Verkaufsbereich verstaut. Als eine Kollegin ihre Tasche kurz darauf in einer Umkleidekabine fand, war der Autoschlüssel daraus entwendet worden. Die Frau lief daraufhin in das Parkhaus, und konnte gerade noch sehen, wie die zwei Unbekannten mit ihrem Auto losfuhren und mehrere andere Fahrzeuge dabei beschädigten. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, konnten die Täter nicht aufgefunden werden. Die Polizeibeamten konnten die Aufzeichnungen der Videoüberwachung aus dem Parkhaus sichern, auf denen die beiden Männer gut zu erkennen waren. Um 18:42 Uhr erhielt eine der beteiligten Streifenbesatzungen einen Einsatz am Bahnhof. Hier sollte eine Person randalieren. Die Beamten konnten zwei Männer dort festnehmen. Sie erkannten dabei sofort die Randalierer wieder. Sie hatten diese zuvor auf dem Film der Videoüberwachungsanlage gesehen. Es handelt sich um einen 27-jährigen Lippstädter und um einen 28-jährigen, in Geseke lebenden Mann. Beide standen erheblich unter Drogeneinfluss. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Sie wurden zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Bleibt noch der Sachschaden ihrer kurzen "Ausfahrt" von geschätzten 33.000,- EUR zu benennen. (lü)

