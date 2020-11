Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbrecher gestellt

LippstadtLippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 03:38 Uhr, benachrichtigte eine Zeugin die Polizei. Sie hatte an der Lange Straße einen Mann beobachtet der die Schaufensterscheibe eines Geschäftes eingeworfen hatte und anschließend durch das entstandene Loch das Schuhgeschäft betrat. Die kurz darauf eintreffenden Beamten konnten den Täter noch im Laden entdecken. Der 23-jährige Mann stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Er warf Schuhe aus dem Laden auf die Straße. Die Beamten nahmen ihn im Geschäftslokal fest und brachten ihn zur Wache. Hier wurde dem in der Zentralen-Unterbringungs-Einrichtung in Rüthen lebenden Mann zwei Blutproben abgenommen. Er verblieb vorerst in Polizeigewahrsam. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell