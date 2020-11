Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen

WerlWerl (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, sind zwei Radfahrerinnen auf dem Radweg an der Büdericher Bundesstraße zusammengestoßen. Eine 39-jährige Frau aus Werl war mit dem Rad in Richtung Büderich unterwegs. An einer Kreuzung, nahe der Autobahnauffahrt, kreuzte sie die Straße, um auf den Radweg zu fahren. Dort stieß sie mit einer entgegenkommenden 17-jährigen Werlerin zusammen. Beide Frauen stürzten. Die 17-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 39-Jährige blieb unverletzt. Der an den Rädern entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine geschätzte Höhe von 100 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell