Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Unfall mit schwerverletzten Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 13.10.2020, gegen 18.20 Uhr, ein 26 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 3, Autobahnabfahrt Eimeldingen. Von der Autobahn kommend befuhr eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Mondeo die Ausfahrt und beabsichtigte, nach links auf die B3 in Richtung Eimeldingen zu fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 26-jährigen Motorradfahrers, welcher in Fahrtrichtung Binzen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Durch das DRK wurde er ins Krankenhaus verbracht. Die Frau blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, an der Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 13000 Euro.

md/ma

