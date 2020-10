Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Dieselkraftstoff aus Planierraube entwendet

Freiburg (ots)

120 Liter Dieselkraftstoff wurden aus einer Planierraube in Haltingen entwendet. Die Maschine stand auf einem Firmengelände in der Straße "Niederried". Um auf das Gelände zu gelangen, überwanden der oder die Unbekannten von der Basler Straße her ein geschlossenes Zaunelement. Der mit einem Schloss gesicherte Tankdeckel wurde gewaltsam geöffnet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 12.10.2020, 15.30 Uhr und Dienstag, 13.10.2020, 07.00 Uhr.

