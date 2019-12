Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM-(kri)-Unbekannte Täter stiegen zwischen dem 22.12.2019, 10:00 Uhr, und dem 28.12.2019, 19:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ostlandstraße in Bockenem ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür des freistehenden Hauses mit einem Hebelwerkzeug auf und betraten das mehrstöckige Gebäude. In dem Einfamilienhaus schauten die Täter in sämtliche Schränke und Behältnisse nach Beute. Anschließend verließen sie das Haus mit Bargeld im dreistelligen Bereich sowie Silber- und Goldschmuck. Eine genaue Aufstellung liegt den Ermittlern noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell