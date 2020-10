Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Rollerfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochmorgen, 14.10.2020, in Oberlauchringen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 05:20 Uhr war der 48-jährige in einer Kurve in der Ortsdurchfahrt von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und gegen eine Grundstücksumzäunung geprallt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. An seinem Roller dürfte Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden sein.

