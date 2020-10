Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Beifahrerin verletzt sich leicht bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 13.10.2020, auf der B 34 in Höhe Albbruck hat sich eine Frau leicht verletzt. Gegen 15:50 Uhr hatte ein 73 Jahre alter Renault-Fahrer sein Auto an den rechten Fahrbahnrand und auf Grünstreifen gelenkt, da der Motor ausgegangen sein soll. Als der Fahrer den Motor wieder starten konnte, lenkte er zurück auf die Straße und kollidierte dabei mit dem nachfolgenden VW eines 79 Jahre alten Mannes. Durch die ausgelösten Seitenairbags verletzte sich die 72-jährige Beifahrerin im VW leicht am Arm. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Blechschaden liegt bei insgesamt rund 13000 Euro.

