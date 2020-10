Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Mit entgegenkommenden Auto kollidiert - Fahrer kommen ins Krankenhaus - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.10.2020, sind zwei Autos auf der L 163a zwischen Erzingen und Degernau kollidiert. Beide Fahrer kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegen 11:15 Uhr bog ein 56-jähriger VW-Fahrer von der Landstraße nach links in Richtung eines Feldwegs ab und prallte dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz zusammen. Der VW-Fahrer blieb unverletzt und konnte nach der Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen. Die 56 Jahre alte Mercedes-Fahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7000 Euro. Die Feuerwehr und eine Fachfirma reinigte die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

