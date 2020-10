Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Unfallflucht nach Beschädigung im Vorgarten

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.10.2020, zwischen 04.30 Uhr und 05.45 Uhr, kam es in der Franz-Xaver-Stenzel-Straße in Elzach zur Beschädigung eines Vorgartens sowie der sich dort befindlichen Randsteine mit anschließender Fahrerflucht.

Die Polizei geht derzeit aufgrund der Spurenlage von einem LKW mit Anhänger oder Sattelauflieger als verursachendes Fahrzeug aus. Der Fahrer ist offensichtlich beim Rechtsabbiegen über den Randstein gefahren und mit einem, sich im Vorgarten befindlichen, großen Stein kollidiert, welchen er mit seinem Fahrzeug einige Meter durch den Garten schob. Hierbei entstand ein Sachschaden. Der Polizeiposten Elzach (Tel.: 07682/909196) hat die Ermittlung aufgenomen und bittet Zeugen des Unfalls um sachdienlichen Hinweise.

WKI/sb/scho

