Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Missachtung der Vorfahrt, hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 12.10.2020, gegen 15:15 Uhr wollte eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Katharinenstraße nach rechts in die Titiseestraße einbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall verlor der 84-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte im Anschluss mit einem am Straßenrand befindlichen Gartenzaun. Der Zaun wurde in der Folge stark beschädigt. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro. Die Schadenshöhe am Zaun lässt sich noch nicht beziffern.

