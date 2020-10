Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl - Lkw beschädigt Anwesen

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Am Montagmittag,12.10.2020, um 12:15Uhr, wurde ein moldawischer Lkw von seinem Navigationsgerät fehlgeleitet und fuhr in die zu enge Bachstraße. Beim darauffolgenden Rangieren wurde der Lkw, ein Anwesen, sowie ein Geländer am Straßenrand beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR. Der Verkehrsunfall wurde vom Revier Breisach aufgenommen.

