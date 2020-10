Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Lkw verliert Bierkisten

Freiburg (ots)

Mit einer Ladung Bier befuhr am Montag, 12.10.2020, gegen 12.50 Uhr, ein 52 Jahre alter Mann in seinem Sattelzug die L 171 zwischen Ewattingen und Wutachmühle. In einer links verlaufenden Haarnadelkurve riss vermutlich ein Spanngurt und ein Teil der Bierladung flog auf die Fahrbahn. Rund ein Drittel der Flaschen gingen dabei zu Bruch. Fremdschaden wurde keiner verursacht. Die Straßenmeisterei Bonndorf kümmerte sich um die Reinigung der Straße.

