Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau - Verkehrsunfallflucht bei Metzgerei

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am 12.10.2020, gegen 10.30 Uhr beim Ausparken einen silbernen Mercedes Benz, welcher bei einer Metzgerei im Tannenweg in Sexau abgestellt war. Anschließend entfernte sicher der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mercedes wurde am rechten hinteren Stoßfänger beschädigt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641-5820 zu melden.

