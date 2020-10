Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Streifvorgang im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 11.10.2020, gegen 16:20 kam es auf der L170 im Bereich der Schattenmühle zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte die Polizei feststellen, dass die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle sehr schmal ist. Ein aneinander vorbeifahren ist in diesem Bereich nur unter besonderer Rücksichtnahme möglich. Weder der 75-jährige Fahrzeugführer, der mit seinem Wohnmobil von Göschweiler kommend Richtung Bonndorf fuhr, noch der in entgegengesetzte Richtung fahrende 62-jährige Fahrzeugführer eines Transporters, beachteten dies. In der Folge streiften sich die Fahrzeuge an den Außenspiegeln sodass ein erheblicher Unfallschaden entstand.

Beide Fahrzeuglenker wurden durch die Polizei mündlich verwarnt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell