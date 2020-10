Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ladendiebstahl

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Montag, den 12.10.2020, gegen 18:00 Uhr begingen mehrere Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren gemeinsam einen Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Scheuerlenstraße in Neustadt. Als das Quartett gemeinsam den Kassenbereich verlassen wollte, löste der Alarm aus und sie konnten durch eine Mitarbeiterin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Diebesgut handelte es sich um verschiedene Kosmetika. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 73 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt ermittelt nun wegen gemeinschaftlichem Ladendiebstahl.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell