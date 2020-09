Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Sicherheitsmitarbeiter im Hauptbahnhof geschlagen

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen (26.09.2020) kam es im Mannheimer Hauptbahnhof zu einem körperlichen Angriff auf einen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn.

Um kurz vor halb sechs informierte die 3-S-Zentrale die Bundespolizei darüber, dass sich am Haupteingang Streitigkeiten ereignen. Vor Ort trafen die Bundepolizisten auf einen 66-jährigen Türken, der durch einen Mitarbeiter der DB Sicherheit am Boden fixiert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge sollte der 66-Jährige aufgrund fehlender Reiseabsichten des Bahnhofs verwiesen werden. Infolgedessen griff er den 55-jährigen Bahnmitarbeiter an, schlug ihm ins Gesicht und zog ihm den Mundschutz herunter. Daraufhin wurde er durch den Sicherheitsmitarbeiter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten.

Der Mitarbeiter der DB-Sicherheit trug keine Verletzungen davon und konnte seinen Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt der Tatverdächtige eine Anzeige wegen Körperverletzung. Dem Platzverweis für den Mannheimer Hauptbahnhof kam er schließlich nach.

