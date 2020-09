Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Schwarzfahrer mit dubiosen Dokument aufgeflogen

Mannheim (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen nutzte ein 39-jähriger Italiener einen ICE auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim ohne Fahrkarte. Da er gegenüber dem Bahnpersonal angab, ohne festen Wohnsitz zu sein, wurde die Bundespolizei verständigt, um die Identität des Schwarzfahrers zweifelsfrei zu klären. Bei der Überprüfung des vorgelegten Dokuments stellten die Beamten fest, dass die von dem 39-Jährigen vorgelegte italienische Identitätskarte einige Fälschungsmerkmale aufwies. Daher wurde er auf die Wache gebracht. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Ansbach wegen Trunkenheit im Verkehr mit Haftbefehl gesucht wurde. Zudem hatte die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer seinen Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben, um ein Fahrverbot durchzusetzen. Da er die erforderliche Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro nicht bezahlen konnte, wird er die nächsten 40 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbringen. Nach seiner Haft erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beförderungserschleichung und Urkundenfälschung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 - 104

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell