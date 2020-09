Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Nicht genehmigte Reise aufgeflogen

Mannheim (ots)

Mittwochabend wurde eine 17-jährige im ICE von Frankfurt/Main nach Mannheim kontrolliert und daraufhin ohne Fahrschein im Zug festgestellt. In Mannheim wurde sie der Bundespolizei überstellt.

Auf der Dienststelle gab die 17-jährige Spanierin an, dass sie aus einer Inobhutnahme in Sachsenhausen komme. Ihr Aufenthalt in Mannheim wäre mit den Betreuern abgesprochen. Eine Nachfrage durch die Beamten ergab, dass die zuständigen Betreuer nichts von einer solchen Absprache wussten. Dass die Jugendliche abgängig war, hatten sie bisher nicht bemerkt.

Die nicht genehmigte Reise flog damit auf und nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 17-Jährige an eine Mannheimer Jugendschutzeinrichtung überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell