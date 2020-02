Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 3.000 Euro Schaden durch Graffiti - Bundespolizei sucht Zeugen

Neuwied (ots)

Am Bahnhof Neuwied besprühten bislang unbekannte Täter am 11.02.2020 in der Zeit von 18:50 Uhr - 19:45 Uhr einen Waggon eines auf Gleis 5 abgestellten Zuges.

Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe bei ca. 3.000 Euro. Zwei Personen wurden beobachtet, wie sie sich vom Tatort entfernten.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0651 - 43678-0 oder der kostenfreien Service-Nummer 0800 - 6 888 000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell