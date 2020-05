Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Philippsburg - Brand eines Scheuenanbaus mit hohem Sachschaden

Philippsburg (ots)

Zum Brand einer an ein Wohnhaus angebauten Scheune kam es in der Nacht auf Samstag im Philippsburger Stadtteil Rheinsheim. Mehrere Anwohner teilten das Brandgeschehen gegen 02.45 Uhr über Notruf mit. Im Zuge der Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf Wohnanwesen verhindert werden. Personen waren nicht in Gefahr, Verletzte sind demnach nicht zu beklagen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden aktuell geführt und dauern an. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 000 Euro.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell