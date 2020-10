Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Motorradfahrer übersteht Kollision mit Lkw unverletzt - B 500 gesperrt

Freiburg (ots)

Die Kollision mit einem Lkw auf der B 500 in Höhe Höchenschwand hat am Dienstag, 13.10.2020, ein 35-jähriger Motorradfahrer unverletzt überstanden. Gegen 12:10 Uhr war ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer aus der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße auf die Bundesstraße eingefahren und touchierte dabei ein in Richtung Häusern fahrendes BMW-Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge auf die Straße, sein Motorrad kam unter der Leitplanke zum Liegen. Zur Untersuchung kam der Motorradfahrer ins Krankenhaus. Er blieb unversehrt. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 5000 Euro, der beim Lkw bei ca. 1000 Euro. Die B 500 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr unterstütze die Polizei und den Rettungsdienst.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell