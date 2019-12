Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Trauerflor an den Feuerwehrfahrzeugen

Kreis Paderborn (ots)

Am vergangenen Wochenende ist Roland S., ein 49-jähriger Beamter der Berufsfeuerwehr Augsburg, in seiner Freizeit von Jugendlichen getötet worden. Dieser Todesfall hat bundesweit und international große Betroffenheit ausgelöst. Auch die Feuerwehrangehörigen in Nordrhein-Westfalen sind aufgewühlt von den Todesumständen.

"Wir alle trauern mit der Familie und den Kollegen und Kameraden der Feuerwehr Augsburg um einen Feuerwehrmann, der völlig unnötig und sinnlos sein Leben verlor", erklärt Kreisbrandmeister Elmar Keuter, Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren im Kreis Paderborn.

Im Namen von rund 4.500 Feuerwehrleuten im Kreis Paderborn hat Keuter die Leiter der Feuerwehren im Kreis aufgefordert, für die kommenden zwei Wochen Trauerflore an den Einsatzfahrzeugen anzubringen, um die Anteilnahme der Feuerwehrleute aus dem Paderborner Land am Tod des Augsburger Kameraden auszudrücken.

Rückfragen bitte an:



Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

Pressestelle

Ralph Meyer

Telefon: +49 171 7448353

E-Mail: pressesprecher@kfv-paderborn.de

http://www.kfv-paderborn.de/

Original-Content von: Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn, übermittelt durch news aktuell