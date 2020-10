Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhaus: Einbruch in Hütte

Freiburg (ots)

In eine Hütte bei Grafenhausen ist im Zeitraum von Montagabend, 12.10.2020, bis Dienstagabend, 13.10.2020, eingebrochen worden. Aus der Hütte wurden eine hochwertige Stereoanlage, ein Laptop und eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Weiteres Diebesgut war durch die Einbrecher schon in einem Müllsack bereitgelegt worden. Der entstandene Diebstahlsschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Hütte steht am Ortsrand an der K 6500 in Richtung Buggenried. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) hat die Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell