Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß von Rollerfahrer und Streifenwagen

Olpe (ots)

Am Sonntag verletzte sich ein 15-Jähriger bei einem Sturz mit einem Roller leicht. Zunächst befuhr der Rollerfahrer gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund den Rad- und Gehweg an der Straße "Lindenhardt" in Richtung "Lütringhauser Weg". An dem Roller war kein Kennzeichen angebracht. Daher wollten Beamte den Jugendlichen anhalten und kontrollieren. Als dieser den Streifenwagen erblickte, versuchte er, zu flüchten. Im Rahmen einer Nachfahrt versuchte die Polizei, den Roller zu stoppen: Ein weiterer Streifenwagen kam ihm entgegen. Als der Fahrer diesen erblickte, wollte er, nach eigenen Angaben, erst rechts vorbeifahren, entschied sich dann doch für links. Durch das Lenken geriet der Roller ins Rutschen, wodurch dieser mit dem Streifenwagen zusammenstieß. Beide Fahrzeuge waren langsam unterwegs. Einer der Betroffenen verletzte sich bei dem Sturz leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügte, der Roller aber schneller als 25 km/h die Stunde fahren konnte. Sie stellten das Kleinkraftrad zur technischen Überprüfung sicher.

