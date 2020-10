Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Erneut Blitzer mit Farbe besprüht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Durch einen Beamten der Bundespolizei wurde am Dienstag, 13.10.2020, gegen 18.45 Uhr, festgestellt, dass der Blitzer auf der B 317 an der Ausfahrt zur B518 in Richtung Schönau zum wiederholten Male mit weißer Farbe beschmiert wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, 12.10.2020 und Dienstagabend. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

