POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Geld erbeutet

LippetalLippetal (ots)

Am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, hat ein unbekannter Mann in einer Tankstelle an der Soester Straße einen Verkäufer mit einer Waffe bedroht. Er verlangte nach dem Geld aus der Kasse. Nach der Übergabe flüchtete er. Der Täter soll zwischen 25 und 35 Jahren alt sein. Er war etwa 180 bis 190 cm groß. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes Kapuzenshirt und eine Jeans. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

