Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Geschäft

LippstadtLippstadt (ots)

Nach Diebesgut geangelt haben in der Nacht auf Dienstag, gegen 00:40 Uhr, unbekannte Täter in einem Geschäft an der Straße "Am Mondschein". Durch ein eingeschlagenes Dachfenster versuchten sie, mittels eines Seils mit Haken, Diebesgut nach oben zu ziehen. Dies misslang, da die anvisierten Objekte hinunter fielen. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

