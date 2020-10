Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Ettenheim - Geldbeutel entwendet, Zeugen gesucht

Lahr, Ettenheim (ots)

Beamten des Polizeireviers Lahr und dem Polizeiposten Ettenheim wurde am Donnerstag der Diebstahl zweier Geldbörsen zur Anzeige gebracht. Eine 86-jährige Frau befand sich zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr in einem Geschäft in der Straße "Im Offental" in Ettenheim. Während ihres Einkaufs soll eine bislang unbekannte Person den in ihrer Tasche im Einkaufswagen verstauten Geldbeutel entwendet haben. In diesem befanden sich neben einem Ausweisdokument und einer EC-Karte auch ein Schlüssel sowie Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen werden durch Beamte des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 entgegengenommen.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es gegen 13:45 Uhr in einem Discounter in der Geroldsecker Vorstadt in Lahr. Ein bislang Unbekannter soll unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche einer 58-Jährigen entwendet haben. In diesem befanden sich neben einem Ausweis und einer Bankkarte auch Bargeld. Möglicherweise steht mit diesem Diebstahl ein 40 bis 45 Jahre alter Mann mit dunklem Kurzhaarschnitt (circa zwei Millimeter), gedrungener Statur und einer Größe von etwa 170 Zentimeter in Verbindung. Er soll ein orangenes Sweatshirt getragen haben. Zeugen des Diebstahls oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr zu melden.

Unsere Präventionstipps:

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell