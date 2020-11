Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auffahrunfall

SoestSoest (ots)

An der Kreuzung von Werler Landstraße und Clevische Straße / Märkische Straße ist es am Montagmittag, gegen 13:25 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Rettungswagenfahrer fuhr an der Rotlicht zeigenden Ampel auf den stehenden VW eines 51-jährigen Soesters auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den davor stehenden Ford einer 53-jährigen Soesterin geschoben. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Der 18-jährige Soester wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 23000 Euro geschätzt. (wo)

