Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto in Brand

Arnsberg (ots)

In der Rintelenstraße brannte am Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr ein Auto vor einem Wohnhaus. Nach ersten Erkenntnissen scheint das Fahrzeug bewusst in Brand gesetzt worden zu sein. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

