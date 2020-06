Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Nächtliche Schwimmbadbesucher beschädigen Wildzaun +++ Wertvolles Rotwild verschwindet von Weide

Celle (ots)

Ein Zeuge hatte in der Nacht zu Samstag, 27.06.2020, gegen 01.30 Uhr, insgesamt acht Jugendliche vor dem Waldbad Hohne beobachtet als diese versuchten, den Zaun am Schwimmbadgelände zu übersteigen. Die sechs Jungen und zwei Mädchen hatten offenbar bemerkt, dass sie beobachtet wurden und versteckten sich zunächst hinter einem dicken Baum. Ca. eine halbe Stunde später bemerkte der Zeuge, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände des Freibades aufhielten. Anscheinend hatten sich die jungen Leute auf anderem Wege Zugang verschafft. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass ein Wildzaun im rückwärtigen Bereich des Bades an zwei Stellen aufgekniffen worden war. Dadurch war es einem Zuchthirsch samt sieben Muttertieren gelungen, von der Weide zu entweichen. Die zurückgebliebenen Jungtiere sind nun ohne ihre Muttertiere gefährdet zu verhungern. Der Besitzer des Rotwildes beziffert den entstandenen Schaden auf einen hohen vierstelligen Betrag. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Tatverdächtigen werden geschätzt auf 16 bis 18 Jahre alt, eine der Jungen sei blond und auffällig groß gewesen, ca. 195 m. Eines der beiden Mädchen habe einen schwarzen Minirock getragen. Das zweite Mädchen sei blond und von dicklicher Statur gewesen. Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung der Tat und Identifizierung der Täter beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen zu melden unter Telefon 05144/49546-0.

