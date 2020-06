Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Celle Vorwerk (ots)

Am 29.06.2020, gegen 04:36 Uhr, erhielt Polizei Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Vorwerk.

Derzeit werden die Personen aus dem Gebäude evakuiert.

Die Feuerwehr ist ebenfalls vor Ort und evakuiert.

Die Einsatzmaßnahmen dauern an.

Zur Brandursache und dem Schadensausmaß können derzeit keine Angaben gemacht werden.

