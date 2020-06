Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Todesfall am Badesee Kalka

Winsen (ots)

Am gestrigen Samstag, 28.06.2020, kam es in 29308 Winsen / Aller am Baggerseegelände "Kalka" zu einem Todesfall.

Ein 17-Jahre alter Jugendlicher aus Celle nutzte gegen 20:00 Uhr gemeinsam mit einer Gruppe Gleichaltriger den See für einen Badegang. Etwa eine Stunde später wurde das Fehlen des Jugendlichen über Notruf gemeldet. Bei der anschließenden Suche wurden Taucher und Boote von Feuerwehr und DLRG eingesetzt. Letztlich konnte der Jugendliche durch die eingesetzten Taucher leblos unter der Wasseroberfläche treibend gefunden werden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bis jetzt nicht ergeben, nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Badeunfall nicht auszuschließen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell