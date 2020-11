Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt

Langenberg - Unfallort gesucht

LippstadtLippstadt (ots)

Am Montagmorgen, gegen 05:30 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei in Gütersloh einen in Schlangenlinien fahrenden weißen Opel Corsa auf der B55. Ein 31-jähriger Mann war von Lippstadt kommend unterwegs gewesen und wurde schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten. Dabei stellten die Beamten einen frischen Unfallschaden auf der rechten Fahrzeugseite fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Da ein Unfall auf der Fahrt durch den Kreis Gütersloh bisher nicht bekannt ist, sucht die Polizei nun nach einem Unfallort im Raum Lippstadt. Zeugen, die Hinweise auf ein mögliches Unfallgeschehen im Zusammenhang mit dem weißen Opel Corsa geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05241-8690 an die Polizei Gütersloh zu wenden. (wo)

