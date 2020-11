Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Handtaschenraub

LippstadtLippstadt (ots)

Am Dienstag, um 14:45 Uhr, wurde einer Frau an der Straße Weingarten die Handtasche geraubt. Die 70-jährige Lippstädterin war zu Fuß unterwegs. Plötzlich griff ein Täter von hinten nach ihrer über der Schulter hängenden Handtasche. Die Frau hielt die Tasche zunächst fest und stürzte. Der Täter ließ nicht locker und konnte der am Boden liegenden Frau schließlich die Tasche entreißen. Anschließend schwang er sich auf den Gepäckträger eines zweiten Täters der dort mit seinem Damenfahrrad wartete. Die zwei Unbekannten konnten fliehen. Die beiden Männer werden als etwa 20-25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schwarz gekleidet mit schwarzen Haaren beschrieben. Das Opfer wurde leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell