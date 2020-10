Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Autofahrer beschädigte am Donnerstag einen Wagen auf dem Parkplatz der Barbarossa-Bäckerei in der Obere Lauterstraße in Otterbach.

Die 24-jährige Fahrerin parkte ihr Fahrzeug um 8:45 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie von der Arbeit um 16:30 Uhr zurück zu ihrem Auto kam, bemerkte sie den Schaden: Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den Opel Astra hinten links. Danach verließ er den Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

