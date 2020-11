Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Taschendiebe

GesekeGeseke (ots)

Am Dienstag, gegen 12:50 Uhr, wurde einer Frau in einem Supermarkt am Lindenweg das Portemonnaie entwendet. Die Gesekerin hatte noch kurz zuvor Bargeld abgehoben. Während des Einkaufs war ihre Börse in der Handtasche welche im Einkaufswagen lag. An der Kasse bezahlte die Dame mit ihrem Smartphone und bemerkte so den Diebstahl erst zuhause. Im Portemonnaie befanden sich Bargeld, Papiere und eine EC-Karte. Leider werden die Tipps der Polizei oft missachtet. Die Geldbörse sollte immer am Körper getragen werden und niemals im Einkaufswagen sein. (lü)

