Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Wohnungseinbruch

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Mannheim-Schwetzingerstadt: Wohnungseinbruch Am Mittwochvormittag brach ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung einer 84-jährigen Mannheimerin in der Kopernikusstraße ein und entwendete eine Münz- und Briefmarkensammlung von erheblichem Wert sowie Bargeld in Höhe von über 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

